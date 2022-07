Al termine di 18 giorni ininterrotti di Festival del Parco, l’inaugurazione del Teatro del Conero, quasi 50 eventi tra musicali, culturali, formativi e informativi, l’organizzazione della Festa del Parco che mancava dal 2013, è tempo di bilanci per il Parco del Conero.

“La sintesi è straordinariamente positiva – dice il Presidente Silvetti – e il mio personale ringraziamento va a tutti coloro che hanno consentito prima la realizzazione e poi il successo di questa iniziativa. Mi riferisco al personale dell’Ente parco guidato dal Direttore Marco Zannini che è andato molto al di là delle proprie indubbie competenze tecniche e professionali con enorme disponibilità e generosità, il consiglio direttivo i cui membri si sono messi a disposizione sia sotto l’aspetto organizzativo che pratico, le istituzioni locali e regionali, gli amici del Parco”.

Tra le varie tipologie di momenti significativi si segnala l’aver completato la messa a norma del Teatro del Conero capace di 1.000 posti a sedere e restituito alla comunità, la presentazione della rinnovata carta geologica e di quella escursionistica del parco che garantiscono una migliore fruizione di questa area protetta, la consacrazione del gemellaggio con il Parco Nazionale della Majella, la certezza che al termine di questo Festival ci sia una maggiore consapevolezza da parte di cittadini e turisti delle potenzialità di questa area protetta. Questi sono i punti nodali di un percorso fatto soprattutto di idee e di passione.

“In questi giorni così frenetici – insiste Silvetti – ho risposto non so a quante telefonate e messaggi che in sintesi mi hanno confermato che c’è voglia di Parco del Conero, che le potenzialità sono ormai chiare, che insieme si può fare molto, che la volontà politica della Regione Marche e del Presidente Acquaroli di rilanciare questo Ente rimasto “nascosto” e ripiegato su se stesso per troppi anni la cui percezione all’esterno è stata quella di un fattore vincolistico frenante dello sviluppo più che un custode di un territorio ricco di eccellenze che vanno valorizzate nel rispetto delle sue peculiarità, sta dando i risultati attesi”.