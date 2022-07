In volo sopra la città, ma anche a spasso per il porto e le vie del centro storico se ne vedono tanti, ma solo uno di loro è diventato famoso grazie alla penna di Micol Mancini, è il gabbiano anconetano. Il pennuto fumetto è la macchietta del cittadino dorico medio di cui enfatizza vizi e virtù strappando un sorriso ai lettori che in lui rivedono un amico, il vicino di casa e anche se stessi. Le sue avventure che sui social hanno raccolto un seguito di più di 5.000 followers adesso vivono anche sulla carta, nel primo libro edito dall'autrice Anconetana, “Giallo in Ancona” presentato in piazza del Plebiscito nell'arco della tre giorni del festival letterario Berta Filava.