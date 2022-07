Fiamme e paura a Osimo, per un incendio in un capannone dove si producono componenti per il distretto della fisarmonica: all'ospedale i due titolari. Si tratta di due uomini di 36 e 42 anni, originari del Pakistan: sono rimasti intossicati e hanno riportato ustioni nel tentativo di spegnere l'incendio. Non sono in gravi condizioni.