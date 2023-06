Ben 250 partecipanti su un’area esercitativa di 126 kmq, una media di circa 150 simulatori al giorno, centinaia di casi sanitari simulati, 70 esperti in una cabina di regia, 3 moduli sanitari: sono solo alcuni numeri di "ModEx Arcevia 2023", l’esercitazione europea di Protezione civile che simula l’intero ciclo di una missione di soccorso in caso di emergenza, in questo caso un forte terremoto reso ancora più drammatico da un’ulteriore complicazione, come un’epidemia.