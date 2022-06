Tutte le informazioni saranno disponibili a giorni sul portale www.parchiaperti.it per la gestione del flusso delle aree per la fioritura di Castelluccio di Norcia. In particolare Per tre fine settimana clou, il 25 e 26 giugno, il 2 e 3 ed il 9 e 10 luglio da Norcia sarà vietato il passaggio di autovetture e camper, mentre sarà consentito libero accesso ai mezzi a due ruote, le auto potranno passare da Arquata del Tronto e da Castelsantangelo ma non potranno fermarsi. Per chi vorrà godere dello spettacolo della fioritura dovrà usare le aree parcheggio e poi recarsi alla piana con il bus navetta. Il punto nell’intervista con Andrea Spaterna, presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.