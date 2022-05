A quasi sei anni dal terremoto del 2016 c’è l’approvazione per i piani attuativi delle 7 frazioni perimetrate di Arquata del Tronto, tra cui Pescara, simbolo della devastazione e del dolore. Il fondamentale passaggio per la ricostruzione è avvenuto in consiglio comunale: ora dopo le osservazioni, i documenti verranno analizzati dalla conferenza dei servizi permanente e poi di nuovo in consiglio comunale per l’approvazione definitiva.