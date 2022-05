La libertà di essere e l'arte per dirlo. È il focus del primo appuntamento che ha aperto il cartellone di eventi in programma per il Marche Pride. L'incontro ospitato nella sala del consiglio comunale di Pesaro lancia anche il messaggio dell'edizione 2022 del Pride sulla libertà dei corpi e l'autodeterminazione. Culmine dell'evento quest'anno sarà di nuovo il corteo sospeso nelle due precedenti edizioni per via del covid. A ospitarlo il 18 giugno sarà per la prima volta la città di Pesaro