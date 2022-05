Lo slogan del PinKamp è “Le ragazze contano”. Si tratta di un progetto ideato per ragazze creative e motivate, incuriosite dalle tecnologie digitali, per andare oltre gli stereotipi di genere, cercando di rimuovere barriere e pregiudizi, dimostrando come le donne possano contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle tecnologie del futuro, grazie alla loro creatività, sensibilità e attitudine al problem solving. Il PinKamP di due settimane è completamente gratuito, è promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi dell'Aquila ed è ideato e realizzato dai Consigli di Area Didattica di Matematica, di Informatica e di Ingegneria dell'Informazione del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, finanziato nell’ambito del fondo Territorio, Lavoro e Conoscenza di Cgil, Cisl e Uil. Questa estate ci sarà l’edizione numero 5 e il termine per presentare le domande è fissato per il prossimo 15 maggio. Ragazze da tutta Italia, fatevi avanti.

https://www.pinkamp.disim.univaq.it/