È il capitolo finale della vertenza Caterpillar, conclusasi dopo oltre cinque mesi con un accordo sindacale definitivo e la conciliazione individuale di 104 lavoratori sui 189 che rischiavano di ritrovarsi senza lavoro dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento jesino da parte della multinazionale lo scorso dicembre.

Il sito è stato acquisito dall'IMR-Industriale Sud, società operante nel settore automotive, con diversi stabilimenti sia in Italia che in Europa. L’operazione, definita attraverso un accordo sindacale garantirà l’avvio del nuovo progetto industriale a decorrere dal prossimo mese di giugno. Mentre dal punto di vista occupazionale assicura la piena salvaguardia occupazionale per tutti i lavoratori Caterpillar che volontariamente decideranno di passare alla società IMR. Per gli altri che invece hanno fatto una scelta diversa si sono aperti più percorsi.