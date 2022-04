Se il numero dei reati nella provincia di Pesaro non desta preoccupazione, notizie negative arrivano invece per quanto riguarda i crimini commessi da minorenni, in costante aumento. Nel pesarese, spiega il Questore Michele Todisco analizzando il trend dei reati nell'ultimo anno e delle operazioni della Polizia, sono sempre più i giovani e giovanissimi che commettono reati.

Violenza di genere, bullismo, cyberbullismo e abuso di alcool tra i reati principali commessi dagli under 18 ma non solo. la squadra mobile di Pesaro ha individuato poche settimane fa un giovane appena 18enne ritenuto responsabile di 5 episodi di rapina e furto aggravato compiuti nei primi mesi del 2022, e poi altri due ragazzi erano stati arrestati alla fine del 2021 per rapina aggravata, sequestro di persone e minacce. Ragazzi pericolosi anche in età precoce, ripete a più riprese il questore che auspica un intervento legislativo per abbassare l'età della punibilità.

Molto, continua il questore, è stato fatto sulla prevenzione, basti pensare ai 18 provvedimento di daspo urbano e ai 4 daspo emessi nei confronti dei tifosi di calcio.

Tornando all'analisi del trend dei reati, se si registra un aumento nell'ultimo anno lo si deve , spiega il questore, anche alla ripresa della vita e delle attività economiche dopo il periodo di lockdown dell'anno precedente. Aumentano leggermente i reati contro il patrimonio, soprattutto i furti, anche se diminuiscono quelli compiuti in abitazione, in aumento anche le rapine e le truffe informatiche. Tutto sommato, conclude il questore, ci troviamo in un territorio sano, nell'ultimo anno sono stati registrati due tentativi di infiltrazione mafiosa, individuati e bloccati.

Servizio di Laura Meda