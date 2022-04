La scena ripresa dall’impianto di videosorveglianza è agghiacciante: un uomo spara contro il cuoco di un ristobar nel centro di Pescara, dopo una lite scoppiata perché pare che gli arrosticini fossero in ritardo. La vittima è un ragazzo di 23 anni, operato e ancora in gravi condizioni. E’ papà di un bimbo di due anni. Il presunto aggressore di 29 anni, dopo il fatto, è scappato ed è stato bloccato dalla Polizia sull'autostrada A14, all'interno dell'area di servizio Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, mentre viaggiava a bordo di un taxi in direzione nord. Come hanno ricostruito gli investigatori, subito dopo l'aggressione il 29enne si era rifugiato da alcuni parenti in Abruzzo, lui è da tempo emigrato in Svizzera, si era rifugiato a bordo di un taxi. Per bloccarlo gli investigatori, coinvolte le squadre mobili di Pescara, insieme a quelle marchigiane e la Polstrada, hanno rintracciato telefonicamente il tassista e quest’ultimo, con la scusa di dover fare carburante, è entrato nell'area di servizio indicata dalle forze dell'ordine dove poi lo sparatore è stato arrestato.