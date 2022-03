Un tessuto economico sano ma su cui occorre continuare a vigilare anche in considerazione delle ingenti risorse messe a disposizione con il Pnrr, così il Procuratore Generale della Corte dei Conti delle Marche Alessandra Pomponio alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022.

A tenere banco è anche però la questione relativa alla famosa paura della firma da parte degli amministratori pubblici, con la proroga fino al 30 giugno del 2023 dell'eliminazione della "colpa grave" per i funzionari pubblici, prevenendo dunque solo le responsabilità per dolo diretto o per omissione, paura ingiustificata e norma che in realta crea secondo il procuratore una disparità di trattamento.