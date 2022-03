Raggiunto e superato l'obiettivo dei 40.000 euro, per il progetto Mare circolare scatta ora la fase operativa. La cifra radunata attraverso la #raccoltafondicivica promossa dalla Regione Marche in collaborazione con la SVEM – Sviluppo Europa Marche Srl nell'ambito del BLUE Crowdfunding – Interreg Med Project verrà impiegata nella pulizia mare/terra di 4 località strategiche della regione da parte dell'azienda anconetana Garbage Group supportata dal IRBIM CNR Ancona, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente – Univpm e dalle Associazioni LegambienteMarche Onlus, Marevivo Onlus, Two Hands Ancona e KOMAROS Sub Ancona.

Si parte sabato 12 e domenica 13 con il Comune di Fano, per proseguire con Comune di Senigallia nel week end del 19 e 20 marzo, Città di Civitanova Marche il 2 e 3 aprile e concludersi sabato 23 e domenica 24 aprile nelle acque del Parco del Conero.