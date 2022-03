Movida molesta in centro ad Ancona? Il comune corre ai ripari con un ordinanza sicurezza ma gli operatori non ci stanno. Il provvedimento della discordia è il divieto di asporto di bevande alcoliche a partire dalla mezzanotte. "Non è questa – spiega Confartgianato – la soluzione all'ordine pubblico nella zona della piazza, così si danneggiano le attività e si sposta il problema senza risolverlo".

"Non possiamo pagare noi – scrivono gli operatori in una nota – per una criticità esterna".

"Queste limitazioni – conclude Confartgianato che ha chiesto un incontro al sindaco per chiarire la questione – arrivano in un momento già critico per molte attività, che, a causa di questo ulteriore calo di fatturato, potrebbero non sopravvivere alla prossima stagione".

Servizio di Laura Meda