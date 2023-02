Aiutare a curarsi chi non può permetterselo, torna la Giornata di Raccolta del Farmaco. Per chi vorrà sarà possibile donare medicinali da banco per le persone in difficoltà nelle farmacie aderenti. La raccolta in realtà è iniziata martedì 7 febbraio e terminerà lunedì 13, ma oggi in concomitanza con la giornata Mondiale del malato raggiunge il suo clou grazie anche alla presenza dei volontari del Banco Farmaceutico nelle farmacie, 60 quelle ad Ancona città e provincia che hanno aderito.

I farmaci raccolti sosterranno 18 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso un fabbisogno di 8.500 confezioni di farmaci.