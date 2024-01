I terremotati di Ancona tornano a far sentire la loro voce: ancora nessuna risposta per un centinaio di persone che hanno la casa lesionata dal 9 novembre 2022 e nessuna prospettiva per la ricostruzione. Presidio il 27 gennaio ad Ancona, Giornata della Memoria per le vittime della Shoah che i terremotati hanno ribattezzato “Giornata dell’Oblio”.