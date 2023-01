Scortata da una lancia della Guardia Costiera, la Ocean Viking è entrata in porto ad Ancona alle 20:54, mettendo fine al viaggio dell'equipaggio e dei 37 migranti salvati in mare lo scorso 7 gennaio al largo delle coste della Libia. Una vera e propria odissea per queste persone iniziata prima ancora del tentativo di attraversare il Mediterraneo a bordo di un gommone finito sul fondo del mare. Il sollievo per aver toccato finalmente terra e la speranza per un nuovo futuro è intuibile dalle poche sagome si affacciano sul ponte della nave durante le ultime manovre di attracco alla banchina 22. Mentre si stringono addosso delle coperte e osservano il porto che hanno finalmente raggiunto.