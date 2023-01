Sono le 4 di martedì pomeriggio, la Ocean Viking è gia da ore nelle acque marchigiane ma il viaggio è ancora lungo e difficile, non solo per i migranti ma anche per i membri dell'equipaggio, un viaggio di 1500 km in più rispetto all'area di salvataggio, dicono da Sos Mediterranée, che più volte aveva chiesto al governo un porto più vicino avvertendo anche delle condizioni meteo avverse.

Ecco il racconto del loro viaggio attraverso le parole dei membri dell'equipaggio.