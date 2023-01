Mentre al porto di Ancona la nave Ocean Viking faceva sbarcare i 37 migranti salvati nel Mar Mediterraneo, contemporaneamente faceva rientro a casa il responsabile sanitario Sar della nave Emergency, Roberto Maccaroni. E' anconetano e, a fine dicembre, ha partecipato alla missione umanitaria per il recupero di 142 naufraghi al largo della Libia, poi trasferiti fino a Livorno. Lo abbiamo intercettato proprio ieri, alla stazione, dopo il ritorno in treno dalla Toscana. Nella sua testimonianza, il racconto del viaggio della speranza di 1.500 chilometri dei migranti: "Erano stipati su barche di fortuna, immersi nell'acqua, rannicchiati e respiravano i fumi dei motori. Insomma, in condizioni disagevoli". Maccaroni spende due parole sullo sbarco delle navi ad Ancona. "L'accoglienza nella Dorica? Da anconetano, sono contento che la città possa accogliere le persone soccorse. Ma da operatore sanitario, la concessione di un porto come Ancona significa vivere una situazione di navigazione aumentata che è inutile".