Si svolgerà giovedì 13 gennaio l'interrogatorio di garanzia di Emanuele Lucchetti l'infermiere vaccinatore all'hub del Paolinelli di Ancona arrestato lunedì per aver finto di vaccinare 45 persone così da poter ottenere indebitamente il green pass, in cambio di 300 euro. L'inchiesta della procura di Ancona coinvolge 50 persone indagate a vario titolo per corruzione, peculato e falso in concorso. A scoperchiare il vaso di pandora la denuncia di un medico vaccinatore che aveva scoperto cosa stava accadendo dopo aver visto Lucchetti gettare la siringa destinata a una signora ancora piena del vaccino in un contenitore.