C'è Isabella, giornalista amante della storia al punto tale di rifugiarcisi per sfuggire a un presente popolato di persone che non sopporta. C'è Claudio umanitologo fedifrago scaricato dalla moglie con una figlia adolescente sveglia e arrabbiata. E poi ci sono i ragazzi della cricca del Boss, due editori pazzi e una serie di ex improbabili. Sono loro i coriandoli sul mare di cui parla Sebastiano Mantovani. L'autore anconetano è alla sua seconda pubblicazione e venerdì al centro culturale Pergoli di Falconara ha incontrato i lettori per raccontare come è nato il suo ultimo romanzo edito da Intrecci edizioni.