Procedono speditamente e secondo i tempi i lavori per realizzare il nuovo ospedale di Fermo che sorgerà nella frazione di Campiglione. Cento i milioni fino a oggi investiti, ma ne serviranno molti di più per completare l’opera. Anche per le modifiche in corsa decise dalla Regione, a livello architettonico e di servizi. Se tutto continuerà ad andare secondo i piani il termine dei lavori è fissato per la fine del 2023. Ma l'appello lanciato dal sindaco Calcinaro è quello di un miglioramento alle infrastrutture al momento giudicate inadatte a sostenere i flussi di traffico che si riverseranno in quell'area, in particolare da e per il raggiungimento del casello autostradale di Porto Sant'Elpidio.