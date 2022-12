Carlo Bonomi presidente di Confindustria punta il dito contro una politica che non dà risposte in tema di lavoro e lo fa parlando della legge di Bilancio 2023 dal palco del teatro dell'Aquila di Fermo, nell'arco della tavola rotonda ‘Caro lavoro – Il capitale umano come valore

sostenibile’. Durante l'evento organizzato da Confindustria Fermo il presidente ha definito positiva la scelta di aver messo buona parte delle risorse della manovra sul caro energia. Un intervento utile dopo lo shock energetico sostenuto finora dalle imprese, con bollette passate da 8miliardi del 2019 ai 110miliardi di quest'anno. Ma sostiene Bonomi servono misure anche per creare nuovi posti di lavoro e riportare più soldi nelle fasce a basso reddito.