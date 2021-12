La triste storia di Martina, la 14enne di Osimo arresasi al Covid dopo un mese di terapia intensiva, perché non ha potuto vaccinarsi. Soffriva di alcune comorbilità e di una grave patologia cromosomica, aveva subito un trapianto renale con conseguente immunosoppressione farmacologica. Si riapre il tema della vaccinazione di massa anche per proteggere i soggetti più fragili. Lo stesso vale per la campagna che sta per partire dal 16 dicembre per la fascia d'età 5-11 anni