Doveva essere il classico incontro a Confindustria per il semestrale durante il quale l'azienda riferisce gli investimenti e i volumi produttivi previsionali, insomma parla di futuro e invece si è trasformato in un incubo quando la direzione aziendale dello stabilimento della Caterpillar di Jesi ha annunciato la chiusura totale del sito produttivo in cui lavorano 270 persone interinali compresi. Un fulmine a ciel sereno, perché come chiariscono le sigle sindacali l'azienda non ha problemi finanziari. Al rientro delle rsu in azienda ci sono stati anche momenti di tensione quando la dirigenza ha tentato di parlare con i lavoratori per spiegare quanto stava accadendo.