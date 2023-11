È stata assolta per vizio di mente Daniela Multari, la donna di 49 anni che, il 7 luglio 2022, assassinò la madre 79enne Maria Teresa Maurella, con la quale viveva in un appartamento a San Benedetto in Tronto. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise di Macerata. La donna resterà per dieci anni in una Rems.