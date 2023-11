Domenica 12 Novembre, presso la casa dei Missionari della Consolata, a Santa Maria a Mare (Marina Palmense), a partire dalle ore 16.00 si terrà il convegno “Raccontare la Missione, la ricchezza nascosta. 25 anni di passione … missionaria" .

L’associazione missionaria ALOE raggiunge quest’anno il traguardo dei 25 anni di attività a servizio dei missionari e delle missionarie originarie della diocesi di Fermo o che con essa hanno avuto legami importanti. Siamo partiti, 25 anni fa, come un semplice gruppo di amici interessati alla dimensione universale della solidarietà, dandosi come “mission” quella di offrire il proprio piccolo contributo affinché il nostro territorio sapesse valorizzare e sostenere l’opera di alcuni propri concittadini che, nelle situazioni più diverse del Sud del Mondo, stavano lottando per costruire davvero un mondo migliore e più fraterno. In tutti questi anni, un quarto di secolo, ALOE ha sostenuto progetti in 20 paesi sparsi tra Asia, Africa e America Latina, portati avanti da circa 30 missionari e missionarie “fermani”. Oltre alle attività di raccolta fondi per poter sostenere questi progetti e alle esperienze di tanti giovani che hanno trascorso un breve periodo di volontariato in una delle missioni, ALOE ha sempre curato sul territorio la comunicazione, l’informazione e la formazione sulle realtà mondiali vissute in solidarietà con i poveri. Convegni, incontri, pubblicazioni, serate teatrali finalizzate alla conoscenza di questo o quel progetto, ecc. sono state una costante della nostra associazione. Un degli strumenti principali è stato certamente la rivista “ALOE. Lettera di collegamento”, attraverso la quale le esperienze dei missionari e dei volontari diventavano cultura trasmissibile. Domenica 12 Novembre 2023 l’associazione ALOE invita tutte le persone che hanno condiviso con essa un pezzo di strada o che sono semplicemente degli amici, a ritrovarsi, alle ore 16.00, presso la casa dei Missionari della Consolata di Santa Maria a Mare (Marina Palmense), dove la stessa associazione è nata il 30 ottobre 1998, per festeggiare insieme questo traguardo dei 25 anni. Nel pomeriggio faremo un convegno missionario dove prenderemo spunto da tutto il cammino fatto, per rifletter ancora sul tema del coinvolgimento del territorio e delle comunità alla Missionarietà della Chiesa. Per l’occasione abbiamo voluto raccogliere in un’opera in due volumi, intitolata “La ricchezza nascosta. Dal territorio di Fermo ai territori del Mondo e … ritorno”, tutti i nostri giornalini stampati e inviati a tante persone dal 1998 al 2023, che costituiscono la traccia culturale di questa esperienza collettiva. Dopo la presentazione dei due volumi fatta dal socio fondatore Franco Pignotti, prenderà la parola la giornalista Angelica Malvatani che ha seguito sul territorio le attività dell’associazione praticamente fin dall’inizio e il giornalista missionario padre Luigi Anataloni direttore della rivista “Missioni Consolata” e giornalista di lungo corso sule realtà missionarie del nostro paese.

Durante il convegno saranno proiettati anche dei video relativi alla storia missionaria dell’associazione. Al convegno seguirà una Celebrazione Eucaristica di ringraziamento e un momento conviviale.

Per informazioni cell. 347 060 3932: email: ALOE@ALOEmission.org