Prenderà il via lunedì prossimo, 12 ottobre, in tutte le Marche, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027. L’avvio sarà contestuale nelle diverse sedi di erogazione regionali, comprese le farmacie aderenti, con l’obiettivo di favorire un accesso tempestivo e capillare alla vaccinazione.

Per la campagna 2026-2027 la programmazione regionale prevede complessivamente 375.100 dosi di vaccino antinfluenzale, articolate tra diverse tipologie di vaccino in relazione alle fasce di età e alle categorie destinatarie. Tra le principali novità della stagione figura la raccomandazione preferenziale dei vaccini potenziati per le persone dai 60 anni in su, estesa quindi anche alla fascia 60-64 anni.

La rete di offerta coinvolgerà Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, Distretti, strutture ospedaliere e residenziali e farmacie aderenti. Nei Distretti e nelle strutture residenziali saranno organizzate specifiche attività vaccinali; per le persone non trasportabili potrà essere assicurata la vaccinazione a domicilio, mentre gli ospedali potranno raggiungere specifici pazienti fragili ricoverati o già presi in carico. Anche le Case della Comunità potranno progressivamente rappresentare un ulteriore luogo di offerta vaccinale, rafforzando la prossimità della prevenzione e favorendo in particolare l’accesso delle persone con patologie croniche e condizioni di fragilità.