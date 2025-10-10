Chi impara col sorriso impara per sempre. Andrà in onda stasera su èTV la puntata di “Punti di Vista, il Talk Show delle Marche” realizzata in collaborazione con l’UnivPM, durante l’evento internazionale “Sharper, notte europea dei ricercatori”. Impareremo insieme giocando a “tris” con docenti e studenti, a partire dalle ore 23 sul canale 12.

C’è correlazione tra i film di Nicolas Cage e le vittime di annegamenti in piscina? Vero o falso?

E’ solo una delle domande che hanno dovuto affrontare le brillanti studentesse Rebecca Antonelli e Sabrina Talone, che si sono sfidate per “Sharper” su èTV nel classico GIOCO DEI 9 trasformato per l’ccasione nel “TRIS DELLA RICERCA”, grazie a UnivPM, da un’idea di Mattia Crivellini.

Obiettivo: imparare, divertendosi.

Protagonisti tra docenti e ricercatori:

Serena Terlizzi (Ingegneria)

Fiorenza Sella (Disva)

Tiziana Di Crescenzo (Medicina)

Agrese Ferrini (Ingegneria)

Gianna Ferretti (Medicina)

Marco Tedeschi (Economia)

Laura Bellentani (Disva)

Enrico Maria Lodolini (Agraria)

Tiziana Bachetti (Disva)