Tristezza, depressione, Baby blues. Campanelli d'allarme che possono iniziare a suonare in una neo mamma dopo l'evento meraviglioso della nascita di un figlio. Segnali però da non sottovalutare e quindi che bisogna saper riconoscere perché in ballo c'è il benessere della donna e di chi le sta attorno. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l'Azienda Ospedali Riuniti delle Marche ha predisposto un info point al Pediatrico Salesi per sensibilizzare riguardo riguardo l'attività della Clinica di psichiatria e il benessere psicologico durante e dopo la gravidanza