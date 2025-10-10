Domenica 12 ottobre torna in Piazza Roma ad Ancona l'iniziativa "Finalmente a casa", realizzata in collaborazione con il Comune di Ancona. Obiettivo di questa seconda edizione anconetana: trovare una famiglia a tutti i cani, ospiti di vari canili marchigiani, che per un giorno lasceranno i loro box per salire sul palco e diventare protagonisti del loro futuro.
Appuntamento alle ore 11 con "Aspettando…finalmente a casa" presentato da Maria Pia Tedesco e dalle 15 spazio alle associazioni con la presentazione dei cani da adottare, quiz a premi e la sfilata conclusiva di cani adottati.