CIVITANOVA – Altro intervento dei vigili del fuoco, oggi alle 12, a Civitanova Marche in direzione nord lungo l’A14, a seguito della fuoriuscita di policloruro di alluminio da un serbatoio all’interno del rimorchio di un camion. La squadra di Civitanova, insieme al personale del Nucleo biologico chimico radiologico di Macerata, ha provveduto alla chiusura della falla mediante l’utilizzo di appositi tamponi.

Dopo la messa in sicurezza del sito, il personale di Autostrade per l’Italia ha proceduto alla bonifica del manto stradale interessato dalla perdita. Circostanza che ha comportato la necessità di chiudere una corsia di marcia dell’autostrada. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto presenti anche il personale della Polizia stradale, dell’Arpam e dell’Anas.