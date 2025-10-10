ANCONA – Un incidente, intorno alle 7, si è verificato nella galleria del Montagnolo, lungo la Strada Statale 16. Coinvolti un’auto, un camion cisterna per il trasporto di carburante e un furgone. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, della Polizia stradale e del personale sanitario del 118.

Dalle prime informazioni, non risulterebbero feriti gravi. La squadra Vvf di Ancona ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi interessati e a garantire l’assistenza antincendio alla cisterna, fino al suo completo recupero. La Polstrada ha gestito la viabilità, nel periodo di punta del mattino in cui la Variante è particolarmente trafficata. Per circa due ore, infatti, è stato necessario chiudere la strada. E anche il Comune di Ancona, in una nota, ha informato di utilizzare percorsi alternativi. Al completamento dell’intervento, la circolazione è ripresa regolarmente in entrambi i sensi di marcia.