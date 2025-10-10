FALCONARA MARITTIMA – Questa mattina, i carabinieri della Tenenza di Falconara hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino nigeriano del 1983. Nei confronti dell’uomo, il 2 ottobre scorso la Corte d’Appello di Parigi aveva emesso un mandato d’arresto internazionale per i delitti di sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, interruzione forzata della gravidanza e lesioni personali, posti in essere a partire dal luglio 2022 e fino al dicembre del 2024.

Il provvedimento, che dispone una pena detentiva di 10 anni, consegue alla denuncia presentata a gennaio scorso da una donna francese alla polizia giudiziaria della Capitale francese, nella quale riferiva di essere stata indotta alla prostituzione dal ricercato, che in ben due occasioni l’aveva anche costretta ad abortire contro la sua volontà. Attraverso i canali della cooperazione internazionale di polizia, il provvedimento restrittivo è stato inviato ai militari di Falconara, sul cui territorio il ricercato era stato di recente censito.

I militari dell’Arma si sono quindi messi immediatamente sulle tracce del nigeriano, rintracciandolo in via Ugo Bassi. L’uomo, che nelle fasi dell’arresto si è dimostrato collaborativo, è stato quindi trasferito presso il Comando provinciale di Ancona per le procedure di compiuta identificazione e di fotosegnalamento. Dopo la notifica degli atti a suo carico, è stato poi trasferito presso il carcere di Montacuto, dove è stato recluso in attesa che si proceda alla sua estradizione in Francia.