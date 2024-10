I consultori, negli anni, sono stati svuotati di senso, di pratiche e pure di personale. Lo denunciano le attiviste e gli attivisti di “Not on my body”, il movimento in contrasto con lo svolgimento del G7 Salute ad Ancona, che ha organizzato un flash mob di fronte al pediatrico Salesi di Ancona per rivendicare i diritti delle donne in tema di aborto. “Libero, sicuro e gratuito”, lo slogan contro gli ostacoli della sanità. Tra cui l'obiezione di coscienza