PORTO SANT’ELPIDIO – Una tragedia inspiegabile, un dolore infinito per un’intera comunità. Un mal di testa acuto, dolori che sempre più forti e poi il tragico epilogo. E’ morta ieri sera per un malore una giovane di Porto Sant’Elpidio, appena quattordicenne, Alessia Massimi. Inutili i soccorsi, la giovane purtroppo è morta prima di arrivare in ospedale. Tra le ipotesi quella di un aneurisma cerebrale ma gli accertamenti sono ancora in corso: sarà l’ispezione cadaverica o l’esame autoptico, a dare quelle risposte che aiuteranno a capire cosa sia accaduto.



Stamattina è arrivato il cordoglio del sindaco Massimiliano Ciarpella: “Ogni parola è di troppo di fronte a un dolore così improvviso, così ingiusto, come la morte di una ragazza di appena 14 anni. Ai genitori, ai familiari, a tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene ad Alessia, un pensiero di vicinanza ed un grande abbraccio”



La notizia ha sconvolto anche il polo Carlo Urbani dove la 14enne frequentava il 2C Alberghiero. Pochi mesi fa, infatti, parte del corpo insegnati di Alessia aveva pianto la morte del 18enne Franco Mazelli, il quale aveva da poco terminato il quarto anno sempre nella sezione C.



Cordoglio anche dalle associazioni cittadine. La prima è stata quella del quartiere Cretarola dove la famiglia della giovane risiede. “Ci stringiamo intorno a loro”.