Confartigianato, insieme a ConfExport e in collaborazione con ITA l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha organizzato un incoming di operatori USA del settore arredo e complemento in Italia dall’ 8 al 14 ottobre. Prima tappa, dall’8 al 10, Pesaro.

‘Per tre giorni, dall’8 al 10 ottobre, grazie a Confartigianato, la provincia di Pesaro e Urbino diventa il centro di un importante evento internazionale incentrato sul Legno e Arredo, settore strategico per la provincia che nel comparto conta oltre 1.100 imprese nel territorio di Pesaro e Urbino, quasi 1.600 nelle due provincie di Pesaro e Urbino e Ancona’, dicono Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.

A partecipare 13 buyers fra architetti, progettisti, designers americani provenienti da Florida, California e New York interessati ai nostri produttori dell'arredo, complemento illuminazione e tessile casa, che prenderà parte ad un’attività di matchmaking con le imprese, incontri B2B e visite in aziende del territorio.

L'intera giornata del 9 ottobre è stata dedicata al B2B. Ad introdurre i lavori Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Bruno Ricciardelli, componente di giunta Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Roberto Giaconi presidente del comparto Legno e Arredo, e Silvana Della Fornace, responsabile Internazionalizzazione e Legno arredo. A portare i saluti il consigliere regionale Nicola Baiocchi e Daniele Vimini, Vicesindaco di Pesaro.

Oltre 30 le imprese del territorio che hanno incontrato i buyers, tra queste anche Biesse, azienda internazionale specializzata nella produzione di linee integrate e macchine per la lavorazione del legno, del vetro, della pietra, della plastica, dei materiali compositi e dei materiali che verranno, On Demand, specializzata nella produzione di software e di sistemi di controllo per gli impianti di aspirazione, automazione, illuminazione e aria compressa e la concessionaria Via Vai spa.

Il 10 ottobre gli operatori statunitensi visiteranno alcune delle aziende del settore per capire organizzazione, modalità di produzione e toccare con mano la qualità del prodotto. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di promozione dell’artigianato negli Stati Uniti, che, con il supporto dell’ICE, prevede una articolata serie di eventi di comunicazione e promozione dell’artigianato e arredo italiano, oltre che la partecipazione a fiere americane e incoming in Italia.

A precedere il B2B, il 3 ottobre, il seminario organizzato da Sinca con il contributo della Camera di Commercio delle Marche, ‘l’impresa in sicurezza verso i mercati esteri’ al quale hanno preso parte operatori interessati a muoversi al di fuori dei confini nazionali per operare in sicurezza. Fondamentale è conoscere usi e abitudini degli operatori del settore di riferimento, così come regole e modalità di ingresso nei mercati dove si intende promuovere il proprio prodotto e consolidare o sviluppare l’azione commerciale. La dr.ssa Cipollone, di ITA Miami ha presentato, in collegamento dalla Florida, un’analisi del mercato americano dell’arredo e complemento, indicando architetti e designers come il canale principale di accesso al mercato negli USA. Giuseppe Berardi, operatore doganale, ha invece tracciato una panoramica delle norme, degli adempimenti doganali e delle modalità che è bene vengano adottati dal produttore italiano che voglia sviluppare l’export in sicurezza.

Il progetto, di cui l’incoming è stato il momento conclusivo, ha già visto la partecipazione di imprese associate a fiere e incontri negli Usa con l’attivazione di azioni associative di supporto su credito e bandi specifici e su attività di consulenza per l’internazionalizzazione.