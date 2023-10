URBINO – Principio di incendio nella zona del motore di un bus di proprietà di Ami spa: l’autista ha fermato la corsa e ha fatto scendere tutti i passeggeri in sicurezza e poi ha portato il mezzo in una zona isolata per gestire insieme ai propri colleghi le procedure di spegimento.

L’autista, informa Adriabus, “accortosi di quanto stava accadendo, ha prontamente fermato la corsa in viale Gramsci, ha fatto scendere e messo in sicurezza gli utenti, gestendo al meglio la fase d’emergenza. L’autista di Ami ha poi condotto l’autobus in una zona più isolata per poi procedere a spegnere il principio d’incendio con il supporto dei colleghi, sopraggiunti immediatamente”.



Ami “ha già avviato le necessarie verifiche sull’accaduto”. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ma l’autista e i suoi colleghi avevano già spento le fiamme al motore del bus e messo in sicurezza il mezzo.