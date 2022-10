SERRA SAN QUIRICO – Stavano tornando a casa, dopo un turno di lavoro, quando l’auto è finita fuori strada, in un canale pieno d’acqua, in località Sant’Elena a Serra San Quirico. Tragica fine per due donne, colleghe di lavoro, di 51 e 58 anni che hanno perso la vita nel sinistro. Gravemente ferite anche le altre due persone che si trovavano a bordo della vettura. Le vittime sono state recuperate dai Vigili del Fuoco in arrivo da Jesi e dal distaccamento porto di Ancona, con i sommozzatori.

(Immagine di archivio)