Dare via i gioielli di famiglia per far fronte alle spese e alle bollette sempre più alte? Purtroppo secondo i dati diffusi dal centro studi di Antico, l’Associazione nazionale di tutela del comparto oro, oggi in Italia avviene anche questo. I dati parlano di un incremento nazionale del volume di affari del 30% nel periodo post pandemia e anche nelle Marche non sembra ci si discosti molto da questo trend.

Ne abbiamo parlato con alcuni esercenti di Ancona, tra cui Massimo Tombari di Oro & €uro, Mirella Hasa e Giada Vannicola di Italia Oro.