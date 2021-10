Contagi da Covid19 e incidenza in aumento nelle Marche, nelle ultime 24 ore. Lieve rialzo anche per i ricoveri totali che segnano +1.

Incidenza in aumento, Pesaro trascina i contagi

Sono 91 i positivi rilevati nell’ultimo giorno, l’11,4% dei tamponi molecolari analizzati (91 su 794), e l’1,3% degli antigenici (13 su 968). L’incidenza settimanale è di 30,5 (ieri era del 28,8).

Oltre la metà dei nuovi contagi (52) si registrano nel Pesarese: a seguire Macerata (13), Ancona (7), Ascoli Piceno (5), mentre Fermo è a 0 nuovi casi. Sono 14 i casi che arrivano da fuori regione.

Lieve rialzo dei ricoverati, zero vittime in 24 ore

Segnano +1 in 24 ore i ricoveri totali, che salgono a quota 56: 12 in terapia intensiva (invariati), 20 in semi intensiva (invariati), e 24 nei reparti non intensivi (+1). Tre le persone nei pronto soccorso (+3 in 24 ore).

Salgono dimessi e guariti (+93): sono 109149 dall’inizio della pandemia.

Zero le vittime causa Covid nell’ultimo giorno: sono 3082 i decessi totali.