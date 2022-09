“SPORT DAY”: Studente Atleta come fare? Il tema è stato al centro dell’incontro organizzato a Falconara, nell’ambito del FALCONARA SPORT DAY 2022 fino a domenica, in questo week end con dimostrazioni e prove gratuite con le 22 società sportive falconaresi per coinvolgere bambini e ragazzi, essendo lo sport garanzia anche di salute e crescita armonica. E poi se il livello sale e si arriva all’agonismo, continuare a studiare è possibile, come avviene al liceo con indirizzo sportivo Cambi Serrani.