“Tutti in aula in Consiglio regionale col Green pass, anzi no”: scatta il dietrofront di Lega e Fratelli d’Italia in vista della seduta del 14 settembre. Ad agosto una prima decisione (poi non formalizzata) per l’obbligo del certificato verde, quindi il ripensamento.

Conseguenza, gli esterni potranno accedere in consiglio regionale solo con Green pass, i consiglieri non avranno obblighi in questo senso, per i lavori dell’aula.

Il PD: “Decisione di Salvini e Meloni”. La Lega: “Ci siamo uniformati al parlamento”.