CARPEGNA – Tragedia questa mattina verso le 11.30 sulla strada Cantoniera che da Carpegna scende fino a Pennabilli. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto ha sbandato e la coppia in sella al veicolo è finita rovinosamente a terra. Nell’impatto l’uomo alla guida ha riportato solo lievi ferite, mentre la donna che si trovava dietro è morta sul colpo.



La vittima e il compagno sono di origini francesi e si trovavano nelle Marche in vacanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e l’elisoccorso.