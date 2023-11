Nuova energia per la Festa del Mare, appuntamento ormai storico per la città di Ancona che si rinnova in molti dei suoi appuntamenti, si arricchisce di contenuti, rendendo merito alla storia, lasciando però spazio a un format completamente rinnovato che dedica spazio agli approfondimenti sulla tradizione marinara del capoluogo, alle attrazioni gastronomiche che legano Ancona al suo mare, per culminare nello spettacolo pirotecnico, passando per le forme artistiche di strada e nuove scenografie.

La direzione artistica e tecnica dell’evento, che ritorna a svilupparsi su due giorni anziché uno, è dell’assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Economiche Angelo Eliantonio. Con il sostegno delle categorie commerciali ed economiche della città e l’apporto fattivo di aziende locali, è stato possibile realizzare un calendario di eventi che dà la spinta a una programmazione già in fase elaborazione e che si svilupperà sul prossimo autunno. La Festa del Mare è il punto di partenza.

Le novità

Sabato 2 settembre:

Il grande concerto. Ore 21:00 il palco posizionato ai piedi del monumento del Passetto ospiterà i TIROMANCINO, gruppo italiano di musica leggera italiana guidato da Federico Zampaglione. Nell’attesa, l’inaugurazione della festa con il talk (ore 18:00) di approfondimento sulle tematiche legate alla pesca e a seguire il cooking show al Passetto, performance che vede la regia dell’Unione Cuochi Marche.

I punti degustazione si svilupperanno nel canalone di piazza Cavour.

Altro punto ristoro al Mercato delle Erbe, evento organizzato da Cna, una delle strutture più suggestive della città. Ma il fermento è anche tra le attività di ristorazione che dedicheranno alla Festa del Mare dei menù che richiamano i piatti tipici locali.

Tra gli eventi collegati anche ‘Sbaracco’, il fuoritutto degli esercizi commerciali di corso Amendola curato dalla Confartigianato.

In piazza Roma, invece, l’esibizione degli artisti di strada con spettacoli dedicati anche ai più piccoli.

In piazza Cavour la Mostra Mercato dedicata al mare: antiche cartografie nautiche, tele, oggettistica, le riproduzioni dei natanti.

Domenica 3 settembre:

L’appuntamento con la tradizione è per le 9:00 con la Santa Messa in Cattedrale. Al termine, l’inizio della cerimonia commemorativa, il corteo in mare con i diportisti anconetani e la deposizione della corona. Lo spettacolo pirotecnico delle 22:30 sarà preceduto dal Trofeo delle Batane dove sfileranno le imbarcazioni di Ancona, Portonovo, Sirolo e Numana.

Alle 22:30 lo spettacolo pirotecnico in una formula inedita.