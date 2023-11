Controlli estivi dei carabinieri del Nas in tutta Italia presso gli stabilimenti balneari e i villaggi turistici, per verificare il rispetto dei livelli di qualità e sicurezza dei servizi offerti. A livello nazionale sono 20 gli stabilimenti chiusi perché abusivi o privi di igiene.

Nelle Marche i controlli effettuati sono stati 32 presso altrettanti stabilimenti ben 15, dunque quasi la metà, non sono risultati in regola, con conseguenti sanzioni e sequestri di pescato. A carico di quattro di loro sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di Euro 8.500 ed è scattata la segnalazione alle Autorità Sanitaria per inadeguatezze igienico sanitarie. Sequestrati anche 110 kg di prodotti ittici non tracciati. Nessuno però è stato chiuso

I dati delle singole province:



Nella provincia di Ancona sono stati controllati quattordici stabilimenti, comminata una sanzione ammnistrativa per Euro 1500, per la presenza di Kg. 55 di prodotti ittici non tracciati e segnalati all’Autorità Sanitaria ed Amministrativa sette strutture.

Nella provincia di Macerata sono stati controllati 9 Chalet di cui uno sanzionato amministrativamente con Euro 2000 per l’inosservanza delle procedure HACCP. Cinque stabilimenti sono stati segnalati all’autorità Amministrativa e Sanitaria.

Nella Provincia di Ascoli Piceno i controlli hanno riguardato quattro stabilimenti. Due sono stati sanzionati per complessivi Euro 5000. In entrambi i locali sono stati sequestrati un totale di Kg 55 di prodotti ittici non tracciati. A causa delle inadeguatezze riscontrate i due esercizi sono stati segnalati alle Autorità Sanitarie ed Amministrative per i provvedimenti di specifica competenza.

In provincia di Fermo sono stati controllati tre stabilimenti balneari. In uno si sono rilevate inadeguatezze strutturali e, pertanto, è stata interessata la competente Autorità.

Infine, nella provincia di Pesaro i controlli hanno riguardato due attività che sono risultate in regola.