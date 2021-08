‘Inaugurato’ agli Ospedali Riuniti di Ancona il nuovo accesso barellati nel vecchio ingresso della struttura, vicino alla Radiologia, un dono che l’ingegnere Giovanni Pranzo Zaccaria ha voluto fare alla struttura e ai tanti pazienti come come lui hanno bisogno di usufruire di quell’accesso per entrare in ospedale. Il passaggio all’ingresso che porta al Dipartimento di Radiologia, e ai Reparti, era usurato dal tempo e dai tanti arrivi giornalieri.

Da qui l’idea della donazione ” alla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus. e i lavori per realizzare il progetto.