ANCONA – Urne chiuse e tempo di scrutinio per conoscere i sindaci dei Comuni con numero di residenti superiore a 15 mila abitanti e quindi con possibilità di elezione al secondo turno. Dalle 14 via alla maratona in diretta su E’Tv, canale 12, in streaming sulla pagina Facebook e sulla App di E’Tv Marche.

ASCOLI PICENO

MARCO FIORAVANTI : Forza Italia, Lega, Noi Ascoli, Noi Moderati, Ascoli Green, Fratelli d’Italia, Pensiero Popolare Piceno, Fioravanti Sindaco di Ascoli e Forza Ascoli

EMIDIO NARDINI: Ascoli Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Ascolto e Partecipazione

PESARO

ANDREA BIANCANI: Pd, Lista civica Biancani Sindaco. La marcia in più per Pesaro, Una città in Comune con Enzo Belloni, Biancani sindaco, Forza Pesaro, con Mila Della Dora, Biancani sindaco, Movimento 5 Stelle, Lista civica il Faro e Alleanza Verdi-Sinistra

MARCO LANZI: Pesaro Svolta. Marco lanzi Sindaco, Pesarò. Giovani per Marco Lanzi, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia Udc Noi Moderati e Civici Marche

FABRIZIO OLIVA: “Spazi Liberi”

PIA PERRICCI: Vieni oltre

URBINO

MAURIZIO GAMBINI : Centrodestra per Gambini, Liberi per cambiare, Urbino città ideale

MARIA FRANCESCA CRESPINI : Lista civica ‘Futura’

FEDERICO SCARAMUCCI : Alleanza Verdi Sinistra italiana e Socialisti, MoVimento 5 stelle, Partito democratico, Sinistra per Urbino, Urbino bene comune, Urbino città d’Europa, Urbino rinasce Lista Giovanelli

FANO

CRISTIAN FANESI: Fanesi sindaco, Partito democratico, Noi Civiche Fano, F-Una città Maiuscola +Europa, ‘In Comune con Mascarin’

STEFANO MARCHEGIANI: Alleanza Verdi-Ribella, M5S, Bene Comune, ‘La Fano che vogliamo Marchegiani Sindaco’, Psi

LUCA SERFILIPPI: Fano Cambia Passo, Lega, Fratelli d‘Italia, Forza Italia-Udc-Noi Moderati, Civici Fano

OSIMO

SANDRO ANTONELLI Osimo al Centro, Rinasci Osimo, Osimo Libera,

Progetto Osimo, Osimo Futura, Civitas Civici – Azione, Tratto Comune

MICHELA GLORIO Pd, Energia Nuova, Ecologia e futuro, Michela Glorio sindaco, Movimento 5 stelle, OsiAmo, Popolari per Osimo, Uniti per Michela Glorio sindaco.

FRANCESCO PIRANI Su la testa, Pirani Sindaco, Patto sociale per Osimo, Osimo democratica e solidale, Lista Latini, Fratelli d’Italia, Civiche Marche, Forza Osimo, Green

RECANATI

ANTONIO BRAVI : Recanati Insieme, Partito Democratico, Idee in Comune, Movimento 5 Stelle, Valore Futuro

FRANCESCO FIORDOMO : Vivere Recanati, Paese mio, Uniti per Francesco Fiordomo sindaco, Civica Recanati Taddei, Civitas Civici, Lista Civica Grufi

EMANUELE PEPA : FDI Recanati 2024, Lista in Comune, Costituente popolare-Udc Recanati, Forza Italia – Noi Moderati, Per una Recanati migliore, Lega

POTENZA PICENA

MARIO MORGONI : Pd, Comunità-Ecologia-Progresso, Sentire Comune

NOEMI TARTABINI: Il centrodestra Tartabini sindaco, La città per Tartabini sindaco, Avanti insieme con Tartabini sindaco