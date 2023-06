L'inchiesta sulla presunta truffa da parte della cooperativa, l'Aurora di Perugia, che gestiva l'accoglienza dei migranti in Italia e anche ad Ancona. Stando alle accuse la cooperativa incassava quasi 30 euro al giorno per ogni ospite segnalato come falsamente presente. A quelli effettivamente presi in carico avrebbe risparmiato nei servizi che andavano offerti da appalto vinto. Servizi che comprendevano pulizia, vestiario, il mangiare, medicinali, assistenza e persino le schede telefoniche