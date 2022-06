Dopo lo strappo dello scorso anno, si corre ai ripari per affrontare la ressa di auto e mezzi che potrebbero affollare Castelluccio in fiore specie in alcuni week end cruciali a inizio estate. Fa sapere il Parco Nazionale dei Monti Sibillini che è stata trovata la soluzione, dopo gli incontri organizzati già da marzo scorso, con i comuni marchigiani da cui si accede alla Piana, ovvero Arquata del Tronto e Castelsantangelo sul Nera. Per i week end in cui è previsto il clou della fioritura, ovvero quello del 25 e 26 giugno, e quelli del 2 e 3 luglio e 9 e 10 luglio sarà interdetto il passaggio dalla porta di ingresso di Norcia di auto e camper. Potranno passare regolarmente le due ruote, i bus turistici e gli autorizzati tra cui residenti e dimoranti. Dai due comuni marchigiani invece potranno passare le auto ma con divieto assoluto di sosta e fermata. In particolare, da Castelsantangelo sul Nera si potrà procedere in direzione Arquata del Tronto attraverso la strada provinciale, mentre da Arquata del Tronto in direzione Castelsantangelo sul Nera il transito verrà deviato dalla provinciale sulla strada “Delle Cavalle”. Per godere dello scenario che la fioritura offre senza impattare sull’ambiente, fa sapere il parco, l’unico modo sarà lasciare l’auto in aree sosta che verranno identificate dai comuni e poi raggiungere Castelluccio con bus navetta o in alternativa in bici o a piedi. Per prenotare il posto auto e il servizio navetto sarà necessario prenotare con pagamento elettronico attraverso il portale www.parchiaperti.it